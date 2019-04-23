Найдены следы динозавра возрастом 120 миллионов лет

Группа корейских палеонтологов обнаружила фрагменты окаменелой глины, на которой можно разглядеть отчетливые отпечатки лап динозавров. Предполагается, что возраст отпечатков — более 120 миллионов лет.

Ученые рассказали, что это удивительная находка и очень повезло, что след вообще сохранился до наших дней. Ценна эта находка еще и тем, что на следах можно отчетливо разглядеть характерные узоры кожи, это поможет специалистам в изучении конечностей динозавров.

Если попытаться сравнить текстуру кожи этих древних существ с чем-то привычным для нас, то на ум приходит наждачная бумага средней зернистости, — рассказывает автор исследования Кун-Су Ким.

По предварительным данным, следы принадлежат самому маленькому из известных тероподов, Minisauripus. На фотографиях следы кажутся большими, но на самом деле их размер — всего несколько сантиметров.

Кожа динозавра была очень грубая, шершавая, с крошечными чешуйками, сплетенными вместе подобно нитям ткани.

Авторы исследования отмечают, что эти отпечатки больше похожи на лапы предков современных птиц, проживающих на территории Азии. Предполагалось, что у тероподов будут следы, похожие на отпечатки бронтозавров.