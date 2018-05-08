ФБР рассекретило отчет о «побеге» Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований США опубликовало отчет о расследовании версии побега фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера в Аргентину весной 1945 года. Из него следует, что американцы всерьез рассматривали возможность того, что фюрер пережил штурм Берлина советскими войсками.

Согласно версии в отчете, Гитлер сумел сбежать из Берлина, добраться до подлодки, на ней пересечь Атлантику и высадиться в Аргентине, где высокопоставленные аргентинские чиновники предоставили ему убежище — ранчо в южной части Анд.

Директор ФБР Эдгар Гувер прекратил расследование из-за недостатка информации.



На самом деле Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в своем бункере под рейхсканцелярией в Берлине, во время штурма города советскими войсками. Вместе с Гитлером покончила с собой его жена Ева Браун, а также Йозеф Геббельс со всей семьей. Согласно последнему приказу фюрера, офицеры охраны Гитлера вынесли тела во двор рейхсканцелярии, облили бензином и подожгли.



5 мая трупы Гитлера и Браун были найдены группой старшего лейтенанта СМЕРШа Алексея Панасова, для их опознания была организована специальная комиссия, которая провела идентификацию с помощью зубных протезов, к делу также были привлечены свидетели. В 1948 году останки Гитлера были перевезены в Москву и хранились в архиве МГБ СССР до 1970 года, а затем большей частью были сожжены на костре, вместе с углем истолчены и выброшены в реку Эльбу недалеко от Магдебурга. В архиве ФСБ до сих пор находятся на хранении челюсти Гитлера, а в Госархиве — фрагменты его черепа и образцы крови с дивана, сидя на котором он совершил самоубийство.

Ранее «Ридус» рассказывал об альтернативных версиях смерти Гитлера, в том числе о его двойниках, поисках в Антарктиде и Южной Америке.