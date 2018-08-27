Силовики Шри-Ланки закрыли глаза на предупреждения о терактах

Спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали правительство Шри-Ланки о подготовке терактов в церквях и туристических местах, сообщил американский телеканал CNN.

«Разведывательные службы в Индии и США предупредили Шри-Ланку об угрозе еще в начале апреля. Одна записка, составленная сотрудниками спецслужб Шри-Ланки, была настолько подробной, что в ней даже содержался список подозреваемых. В преддверии Пасхи предупреждения становились все более частыми и безотлагательными. Но никто не придал им значения», — утверждают в CNN.



В частности, 8 апреля от Министерства обороны Индии генеральный инспектор полиции Шри-Ланки узнал о том, что подготовкой терактов руководит некий Мохаммед Сахаран, лидер ранее неизвестной мировым СМИ группировки Nations Thawahid Jaman.

11 апреля Министерство внутренних дел Шри-Ланки выпустило внутреннее письмо, которым поставило в известность своих сотрудников по всей стране о террористической угрозе. Несмотря на все это, места массового скопления людей не были взяты под усиленную охрану и террористам удалось беспрепятственно провести задуманное. Последний раз иностранные спецслужбы предупредили власти Шри-Ланки за несколько часов до нападения.

Журналисты объясняют неразбериху в высших эшелонах власти политическим кризисом и разногласиями между президентом и правительством. На публикацию CNN отреагировал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе. По его словам, ему об этом не докладывали и будет проведена проверка.

Теракты на Шри-Ланке произошли 21 апреля, когда католики всего мира отмечали Пасху. Первые шесть взрывов прогремели в трех храмах и трех отелях, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе недалеко от крупнейшего города страны Коломбо. В результате погибли 310 человек и более 50 получили ранения.

Взрывов могло быть больше: полиции удалось обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство рядом с международным аэропортом Бандаранаике. Возможной целью мог быть президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, возвращавшийся в страну из-за границы. Еще одна бомба была найдена в фургоне в городе Коломбо, она взорвалась при разминировании.



Среди жертв терактов оказались десятки иностранцев, включая граждан США, Дании, Великобритании, Нидерландов и Турции. Всего полиция задержала 24 подозреваемых в причастности к терактам. Ответственность взяла на себя террористическая исламская организация «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» («Национальное единение»). Ранее ее членов подозревали во взрывах нескольких буддийских памятников.

