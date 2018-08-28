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В «Ритуале» опровергли версию об осквернении могилы Осина вандалами

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© vk.com

В пресс-службе московского «Ритуала» утверждают, что возгорание на могиле певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище произошло по вине недобросовестных работников кладбища.

«Ограждения никогда не было, его в принципе сломать не могли», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Уточняется также, что соседние захоронения не пострадали.

Ранее сообщалось, что вандалы разбили на могиле Осина табличку, сломали ограду, сожгли крест и венки. Оскверненную могилу обнаружила 12-летняя приемная дочь артиста.

Продюсер Андрей Разин рассказал агентству, что бывшая жена Евгения Осина собирается обратиться с заявлением в полицию по факту вандализма на могиле певца.

В беседе с телеканалом «Звезда» вдова артиста Наталья заявила, что его могилу могла осквернить Анастасия Годунова, которая называет себя его приемной дочерью. «Я не удивлюсь, если она и подожгла эту могилу, чтобы устроить очередное шоу», — сказала вдова.

По данному факту столичная полиция проводит проверку.

Евгений Осин умер в ноябре 2018 года от остановки сердца. Ему было 54 года.

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