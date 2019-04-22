Член банды Басаева и Хаттаба получил 16 лет колонии

Шатойский районный суд Чечни вынес приговор бывшему члену банды Басаева и Хаттаба Шамилю Казбулатову — участнику нападения на псковских десантников в феврале 2000 года у высоты 776 под Аргуном. Казбулатова приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Как установило следствие, Шамиль Казбулатов тогда вел огонь на поражение по десантникам из автомата Калашникова. «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора», — сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

46-летний боевик уже отсидел в колонии за теракты в Дагестане и вернулся к нормальной жизни в 2013 году, проживал с семьей, обзавелся социальными связями и стал активным пользователем интернета. Однако следователям главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу удалось раскрыть еще один темный факт биографии мужчины, после чего он снова был задержан.

Осенью 2018 года были задержаны еще двое предполагаемых участников нападения на псковских десантников — 41-летний Ибрагим Донашев и 43-летний Нажмудин Дудиев. Они подозреваются в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, в 2000 году в ходе одного из боестолкновений второй чеченской кампании погибло большинство личного состава 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской). Десантники, самому старшему из которых было 36 лет, а младшему — 18, показали беспримерное мужество и героизм, почти сутки сражаясь против боевиков, превосходивших их по численности, по разным подсчетам, от 7 до 25 раз. В итоге из 90 военнослужащих остались в живых лишь шесть человек, а остальные, включая 13 офицеров, погибли в бою. Многие были посмертно награждены звездами Героя России, остальные получили другие государственные награды.

Общественность неоднократно критиковала действия командования, которое допустило боестолкновение при огромном превосходстве сил в пользу противника, а затем не предприняло всех возможных мер по спасению солдат. Звучали обвинения в том числе и в коррупции и сговоре с боевиками так называемой Ичкерии. Результаты расследования засекречены.

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