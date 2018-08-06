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Врачи в Новгородской области решили бастовать по-итальянски

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© visualhunt.com

В городе Окуловка Новгородской области врачи скорой помощи приступили к так называемой «итальянской забастовке».

Чтобы добиться повышения зарплаты, они решили отказаться от любых отклонений от должностных инструкций.

«Это значит, что неукомплектованные бригады не выезжают на вызовы, — рассказала радиостанции „Эхо Москвы“ председатель профсоюза „Альянс врачей“ Анастасия Васильева. — А там все бригады неукомплектованные, и рабочая машина только одна».

По ее словам, медики жалуются на крайне низкие зарплаты фельдшеров и водителей. Они получают всего 6800 рублей и требуют повышения окладов вдвое.

Однако «ни главный врач Окуловской ЦРБ, ни власти на контакт не идут», призналась Васильева.

Тем временем сотрудники полиции задержали оператора профсоюза. Ему грозит до 15 суток ареста.

Как пишет газета «Новые Известия», медицинские работники все чаще демонстрирует сплоченность в отстаивании своих прав и интересов. Например, в Башкирии удалось собрать тысячи подписей под петицией с требованием прекратить уголовное преследование врачей за медицинские ошибки.

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