В Госдуме обиделись на Comedy Club и «Наша Russia» за шутки о депутатах
- 22 апреля 2019, 18:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Юмористические программы Comedy Club и «Наша Russia» вызвали возмущение у депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.
Он назвал их отвратительными, поскольку в этих телешоу шутят только про депутатов.
«Шутят про депутатов все время… и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров», — приводит АГН «Москва» слова самого молодого члена нижней палаты парламента, сказанные им в ходе круглого стола на тему «Ленин, уроки истории для России».
По словам возмущенного депутата, почему-то никто не шутит про губернаторов и про правительство.
Как пишет газета «Известия», в сентябре 2018 года, когда лидера ЛДПР Владимира Жириновского попытался облить пивом активист, выкрикивающий коммунистические лозунги, Власов, по словам однопартийца, «принял удар на себя и расплатился за это мокрым костюмом».
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