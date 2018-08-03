В Госдуме обиделись на Comedy Club и «Наша Russia» за шутки о депутатах

Юмористические программы Comedy Club и «Наша Russia» вызвали возмущение у депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

Он назвал их отвратительными, поскольку в этих телешоу шутят только про депутатов.

«Шутят про депутатов все время… и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров», — приводит АГН «Москва» слова самого молодого члена нижней палаты парламента, сказанные им в ходе круглого стола на тему «Ленин, уроки истории для России».

По словам возмущенного депутата, почему-то никто не шутит про губернаторов и про правительство.

Как пишет газета «Известия», в сентябре 2018 года, когда лидера ЛДПР Владимира Жириновского попытался облить пивом активист, выкрикивающий коммунистические лозунги, Власов, по словам однопартийца, «принял удар на себя и расплатился за это мокрым костюмом».