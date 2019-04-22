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Чеченцы закидали спецназ камнями в Панкисском ущелье

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Несколько десятков жителей Панкисского ущелья в грузинском крае Кахети закидали камнями полицейский спецназ в ходе протестов против строительства гидроэлектростанции «Хадори 3». Эта область Грузии населена преимущественно кистинцами — этническими чеченцами.

В результате массовых беспорядков пострадали 55 человек, 38 из которых полицейские, и только 17 человек — местные жители. 23 силовикам потребовалась госпитализация, передает ТАСС. Кроме того, протестующие сожгли автомобиль МВД и экскаватор, работающий на строительной площадке по возведению ГЭС.

В Сети распространяются видеозаписи, сделанные очевидцами и участниками столкновений. Судя по кадрам, силам спецназа противостоят в основном крепкие безоружные мужчины, которые после неудачных попыток найти общий язык с представителями власти буквально бросаются на полицейских, а в ответ те применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

Столкновения закончились выводом полицейского спецназа из ущелья, а местные жители разошлись по домам. О задержаниях участников нападения на спецназ пока не сообщается.

Всего в протестах против строительства ГЭС «Хадори 3» на реке Алазани планируемой мощностью 5,4 мегаватта. участвуют несколько сот жителей сел в Панкисском ущелье. Они убеждены, что строительство гидроэлектростанции нанесет непоправимый ущерб экологии региона, а также возмущены попытками властей игнорировать их мнение.

Ранее «Ридус» рассказывал о сопротивлении жителей России «мусорной реформе».

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