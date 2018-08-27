Количество мест для заправки электромобилей вырастет в РФ в 2-3 раза

Зарядные станции для электромобилей активно устанавливаются в России, рассказали газете «Известия» в шведско-швейцарском холдинге ABB, который считается одним из крупнейших производителей этой продукции.

Согласно прогнозу Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ), количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране должно вырасти в ближайшие годы в два-три раза.

На первых порах преимущественно они будут появляться при крупных торговых центрах, а также вблизи жилых домов элит- и бизнес-класса.

Быстрее всего инфраструктура для экологичных авто будет развиваться в столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге и Приморье, приводит издание мнение управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой.

Дальнейший рост числа ЭЗС будет зависеть от увеличения количества электромобилей в стране.

По данным «Автостата», на начало 2019 года в России эксплуатировалось порядка 3,6 тыс. электромобилей, большая часть которых зарегистрирована в Приморском крае. Почти каждый пятый электромобиль в стране относится к этому региону. Последующие места по этому показателю занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.