Пушков объяснил полный провал Порошенко

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу разгромного поражения Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине.

«Разгром Порошенко — полный и уничтожительный», — написал Пушков в Twitter.

Он также поразмышлял над тем, почему граждане Украины поддержали Зеленского. По мнению сенатора, украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.

При этом Пушков выразил свое убеждение в том, что украинцы отдали голоса «слуге народа» — даже не Зеленскому, а его герою из телесериала. В этой связи сенатор напомнил, что политика — это вовсе не кино.

Ранее стало известно, что, по данным экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73,7% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 26,3%.

Порошенко признал свое поражение и заявил, что намерен поздравить Зеленского с его победой на выборах.

В МИД РФ заявили, что граждане Украины проголосовали за перемены.

