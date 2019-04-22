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Пропажа багажа в Шереметьево поставила под угрозу хоккейный турнир

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Сергей Бобылев/ТАСС

Международный хоккейный турнир детских команд «Кубок Газпром нефти», который должен начаться 22 апреля, может не состояться из-за пропажи багажа юных спортсменов в Шереметьево.

Как рассказал «Фонтанке» представитель турнира Дмитрий Вишняков, хоккеисты из разных стран направлялись в Сочи с пересадкой в Москве.

В столичном аэропорту их ожидал неприятный сюрприз. Выяснилось, что их багаж пропал.

Четырех сумок не досчиталась команда «Рига» из Латвии, одной сумки — команда из Словакии. Без части багажа осталась и сборная Китая «Куньлунь Ред Стар». Российские команды тоже не обошла эта участь.

Уже сегодня дети должны были выйти на тренировку, а первые игры должны были состояться на следующий день. Однако пропажа багажа поставила под угрозу проведение соревнований.

«Возможно, потребуется двигать календарь. А в условиях ограниченности по времени турнира это критично», — заявил изданию Вишняков.

По его словам, с учетом напряженного графика очень тяжело «подвинуть 31 команду из 10 стран».

Как только обнаружилось, что багаж не был доставлен, сотрудники «Аэрофлота» незамедлительно обратились с просьбой к представителям «Шереметьево Хэндлинг» максимально быстро разыскать багаж для дальнейшей отправки, рассказали телеканалу «360» в авиакомпании.

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