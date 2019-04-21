Зеленского обвинили в нарушении за показанный им бюллетень
- 21 апреля 2019, 17:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского пожаловали сотрудники полиции.
Свой визит они объяснили тем, что Зеленский нарушил закон, показав на камеру заполненный им избирательный бюллетень.
В связи с эти был составлен протокол об административном нарушении. Зеленскому теперь грозит штраф.
«Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону!», — отреагировал на это в Facebook спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Он сопроводил свой пост фотографиями, свидетельствующих о заполнении стражами порядка соответствующих документов в присутствии Зеленского.
Сам кандидат в президенты объяснил произошедший казус просьбой журналистов, пишет «360». На вопрос полицейского, зачем Зеленский показал свой бюллетень, тот ответил: «Я не сориентировался и показал так».
По состоянию на 12:00 за Зеленского по всей Украине отдали голоса 71,8% избирателей, а за Порошенко — лишь 28,2%.
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