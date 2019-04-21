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Зеленского обвинили в нарушении за показанный им бюллетень

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EPA

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского пожаловали сотрудники полиции.

Свой визит они объяснили тем, что Зеленский нарушил закон, показав на камеру заполненный им избирательный бюллетень.

В связи с эти был составлен протокол об административном нарушении. Зеленскому теперь грозит штраф.

«Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону!», — отреагировал на это в Facebook спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Он сопроводил свой пост фотографиями, свидетельствующих о заполнении стражами порядка соответствующих документов в присутствии Зеленского.

Сам кандидат в президенты объяснил произошедший казус просьбой журналистов, пишет «360». На вопрос полицейского, зачем Зеленский показал свой бюллетень, тот ответил: «Я не сориентировался и показал так».

По состоянию на 12:00 за Зеленского по всей Украине отдали голоса 71,8% избирателей, а за Порошенко — лишь 28,2%.

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