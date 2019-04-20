Международный аэропорт в Одессе эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Одессе проводится эвакуация пассажиров и персонала международного аэропорта из-за угрозы взрыва.

Здание проверяют прибывшие взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники госслужбы ЧС, сообщается на странице областного управления Национальной полиции в Facebook.

Неделю назад полиция проверяла торговый центр «Глобус» на площади Независимости в Киеве после получения анонимного сообщения о минировании здания, напоминает News.ru.

