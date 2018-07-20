В Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика
- 20 апреля 2019, 21:58
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковных Химках в микрорайоне Новокуркино пьяный мужчина сильно избил 11-летнего мальчика.
По словам очевидцев, таким образом местный житель заступился за своего 7-летнего сына, у которого произошел конфликт с подростком.
Свидетели инцидента отметили, что у избитого мальчика все лицо было в крови, были вызваны скорая и полиция, сообщает РЕН ТВ.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
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