В Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика

В подмосковных Химках в микрорайоне Новокуркино пьяный мужчина сильно избил 11-летнего мальчика.

По словам очевидцев, таким образом местный житель заступился за своего 7-летнего сына, у которого произошел конфликт с подростком.

Свидетели инцидента отметили, что у избитого мальчика все лицо было в крови, были вызваны скорая и полиция, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.