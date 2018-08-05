найти ×
   
  • USD -0.11
    63.96
  • EUR -0.32
    71.92
СохранитьСохранено0
×

003722

Украинский снайпер обстрелял съемочную группу ВГТРК

Small default

© youtube.com

Съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка, сообщил журналистам представитель пресс-службы милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

По его словам, стрелявший по журналистам снайпер «отчетливо видел в прицел людей».

Съемочная группа готовила репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак.

В милиции отметили, что украинские силовики прикрывали снайпера огнем из гранатометов.

К счастью, во время обстрела никто не пострадал, сообщает ФАН.

Ранее сегодня в Народной милиции ДНР сообщили о гибели группы украинских силовиков при попытке прорваться на территорию самопровозглашенной республики. Украинская сторона людские потери отрицает.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
392707902читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
9028704читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

13453527читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

64023548читать позжечитаю позже