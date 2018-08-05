Украинский снайпер обстрелял съемочную группу ВГТРК

Съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка, сообщил журналистам представитель пресс-службы милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

По его словам, стрелявший по журналистам снайпер «отчетливо видел в прицел людей».

Съемочная группа готовила репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак.

В милиции отметили, что украинские силовики прикрывали снайпера огнем из гранатометов.

К счастью, во время обстрела никто не пострадал, сообщает ФАН.

Ранее сегодня в Народной милиции ДНР сообщили о гибели группы украинских силовиков при попытке прорваться на территорию самопровозглашенной республики. Украинская сторона людские потери отрицает.

