Украинский снайпер обстрелял съемочную группу ВГТРК
- 20 апреля 2019, 20:49
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка, сообщил журналистам представитель пресс-службы милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
По его словам, стрелявший по журналистам снайпер «отчетливо видел в прицел людей».
Съемочная группа готовила репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак.
В милиции отметили, что украинские силовики прикрывали снайпера огнем из гранатометов.
К счастью, во время обстрела никто не пострадал, сообщает ФАН.
Ранее сегодня в Народной милиции ДНР сообщили о гибели группы украинских силовиков при попытке прорваться на территорию самопровозглашенной республики. Украинская сторона людские потери отрицает.
Войти через социальные сети: