Порт Тартус в Сирии будет передан в аренду России на 49 лет
- 20 апреля 2019, 19:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В аренду на 49 лет Россия получит морской порт Тартус в Сирии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.
Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса, — отметил вице-премьер.
По его словам, решение об этом было принято на заседании межправительственной комиссии еще в декабре 2018 года.
Борисов отметил, что этот шаг даст серьезную динамику взаимному товарообороту, а также будет способствовать, в частности, развитию сирийской экономики, сообщает РИА Новости.
В настоящее время в порте Тартус находится база материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота.
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