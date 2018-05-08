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Порт Тартус в Сирии будет передан в аренду России на 49 лет

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© PA Images\TASS

В аренду на 49 лет Россия получит морской порт Тартус в Сирии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса, — отметил вице-премьер.

По его словам, решение об этом было принято на заседании межправительственной комиссии еще в декабре 2018 года.

Борисов отметил, что этот шаг даст серьезную динамику взаимному товарообороту, а также будет способствовать, в частности, развитию сирийской экономики, сообщает РИА Новости.

В настоящее время в порте Тартус находится база материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота.

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