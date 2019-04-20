Фейки недели: появилось фото, как Путин смотрит украинские дебаты

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Путин смотрит дебаты Зеленского и Порошенко

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой глава государства Владимир Путин смотрит дебаты кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

«О одиночество, как твой характер крут…», — прокомментировал снимок Венедиктов.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не смог посмотреть дебаты Зеленского и Порошенко, поскольку в это время российский лидер был занят «координацией действий с участием МЧС по ликвидации пожаров».

Очевидно, что снимок с Путиным, наблюдающим за дебатами, — фотожаба, сделанная исключительно ради хохмы. Однако не все подписчики главного редактора «Эха» смогли оценить юмор. Некоторые подумали, что фотография настоящая, и спросили у Венедиктова, откуда у него этот снимок.

Отметим, что оригинальная фотография была сделана ещё в 1 сентября 2012 года. Путин смотрел тогда трансляцию выступлений российских дзюдоистов на Паралимпийских играх в Лондоне, напоминает «Царьград».

Архангельские партизаны

На этой недели появилась информация о начале партизанской войны в Архангельской области. СМИ сообщили, что неизвестные сожгли два моста, которые использовались для проезда техники, поставляющей топливо на стройку полигона на станции Шиес.

Напомним, что в Архангельской области продолжается противостояние активистов, выступающих против строительства свалки для московских отходов, и местного правительства, реализующего данный проект.



В администрации Усть-Вымского района рассказали, что на самом деле поджога мостов не было. Никаких обращений по поводу пожаров не поступало.

«Единственное, приходом весны лесные дороги приходят в негодность — в последние несколько дней разрушились переезды через реку Пилысь — один смыло паводком, второй был в очень плохом состоянии, и кто-то растащил бревна, возможно его пытались отремонтировать, а возможно — растащили на дрова для обогрева. Но безуспешно — воды уже много, ручьи смывают зимние переезды», — отметила глава района Галина Плетцер.



Газировка за 4,5 миллиона рублей

Житель Кирова опубликовал на «Авито» объявление о продаже бутылки газировки Schweppes Indian Tonic за 4,5 миллиона рублей. Он утверждает, что бутылке с напитком много лет, и в настоящее время она может представлять интерес для коллекционеров.

«Всё смотрим по маркировке. Знающие поймут. Ему много-много лет! Ты можешь почувствовать вкус прошлого! Коллекционный, был много лет назад отложен специалистом завода Coca-Cola для такого специального случая!» — пишет продавец в объявлении.



Новость о продаже газировки за 4,5 миллиона рублей вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Одна часть интернет-пользователей сочла информацию фейком, другая часть полагает, что напиток вряд ли найдет своего покупателя, желающего почувствовать вкус прошлого, ведь срок годности Schweppes составляет шесть месяцев.