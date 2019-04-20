Ядро Меркурия очень похоже на земное

Групп ученых из Центра космических полетов Годдарда и Массачусетского технологического института опубликовали исследование, в котором рассказали, что им удалось доказать, что ядро Меркурия твердое, а его размер почти соответствует ядру Земли.

Чтобы это выяснить специалисты изучили вращение Меркурия, так как часто колебания в оси, по которой планета вращается вокруг Солнца, позволяют определить внутреннюю структуру космического тела.

Также исследованию ученых помогли данные миссии MESSENGER, которые показали в модели гравитационные аномалии. Оказалось, что все это время ученые напрасно считали, что ядро Меркурия может быть жидким.

Новые данные полностью подтвердили, что ядро планеты полностью твердое.

«Внутренности Меркурия все еще активны благодаря расплавленному ядру, питающему слабое, по сравнению с земным, магнитное поле планеты, - пояснили авторы статьи.

Внутренняя часть планеты остыла быстрее по сравнению с Землей, уточнили специалисты. Изучение Меркурия может астрофизикам предсказать, как магнитное поле Земли изменится с охлаждением ядра.