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Из-за угроз дебошира задержали рейс из Мурманска в Петербург

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Лев Федосеев/ТАСС

В аэропорту Мурманска пришлось задержать рейс в Петербург авиакомпании «Россия».

Причиной этого стало неадекватное поведение одного из пассажиров.

Как сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании, дебошир, угрожавший взорвать самолет, был задержан.

В компании уточнили, что во время отстранения его от полета сотрудниками полиции мужчина произнес фразы, которые однозначно трактуются членами экипажа и сотрудниками правоохранительных органов как угроза безопасности других пассажиров и целостности воздушного судна.

В результате пассажиров вернули в аэропорт, после чего приступили к дополнительному досмотру воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади.

«Авиакомпания будет рассматривать возможность взыскания с пассажира убытков, связанных с задержкой данного рейса», — сообщил собеседник агентства.

По информации, имеющейся у источника в правоохранительных ведомствах, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего и был отстранен от полета.

Ранее на видео запечатлели задержание пьяного дебошира рейса Оренбург — Москва.

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