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При столкновении автомобиля с поездом под Смоленском погибли два человека

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© Sergei Malgavko/TASS

На железнодорожном переезде в Смоленской области поезд Адлер — Калининград столкнулся с легковой машиной.

В ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля, получившие травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, водитель ВАЗ 2199 выехал на пути, нарушив правила дорожного движения, и совершил столкновение по касательной с приближающимся пассажирским поездом.

Заметив машину, локомотивная бригада подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда, говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате аварии автомобиль отбросило в кювет.

Отмечается, что пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. На график движения поездов авария не повлияла.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус и товарный поезд. В результате ДТП погибли, по последним данным, пять пассажиров автобуса, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

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