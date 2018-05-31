При столкновении автомобиля с поездом под Смоленском погибли два человека
- 19 апреля 2019, 20:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На железнодорожном переезде в Смоленской области поезд Адлер — Калининград столкнулся с легковой машиной.
В ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля, получившие травмы, несовместимые с жизнью.
Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, водитель ВАЗ 2199 выехал на пути, нарушив правила дорожного движения, и совершил столкновение по касательной с приближающимся пассажирским поездом.
Заметив машину, локомотивная бригада подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда, говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате аварии автомобиль отбросило в кювет.
Отмечается, что пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. На график движения поездов авария не повлияла.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус и товарный поезд. В результате ДТП погибли, по последним данным, пять пассажиров автобуса, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.
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