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Владельца банка «Югра» заключили под домашний арест по делу о растрате

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Михаил Почуев/ТАСС

Басманный суд Москвы постановил заключить под домашний арест до 18 июня основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина.

«Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 18 июня подлежит удовлетворению», — приводит ФАН слова судьи.

Банкиру запрещено покидать его квартиру на улице Полянка в Москве в ночное время — с 22:00 до 6:00, а также общаться с другими фигурантами дела.

Кроме того, он лишен возможности получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, а также использовать интернет и средства связи, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, уголовное дело в отношении Хотина и еще шестерых человек было возбуждено 18 апреля. Потерпевший стороной признан банк «Югра».

Хотин был задержан 19 апреля по делу о хищении 7,5 млрд рублей.

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