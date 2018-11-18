В сервисе «Яндекс.Еда» прокомментировали смерть своего курьера

В Санкт-Петербурге во время выполнения заказа умер курьер сервиса «Яндекс.Еда».

Комментируя произошедшее, компания пообещала впредь следить за графиком работы своих сотрудников и менять его во избежание перегрузок.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» руководитель PR-службы сервиса Ася Шестакова заявила, что фирма уже связалась с родными умершего 21-летнего курьера.

По ее словам, причина его смерти будет названа по результатам медицинской экспертизы.

В сервисе также отметили, что для курьеров действует круглосуточная горячая линия, куда они могут позвонить и рассказать обо всех «неподобающих случаях с супервайзерами».

Сообщение о смерти курьера сервиса «Яндекс.Еда», замертво упавшего с велосипеда в Петербурге, было опубликовано накануне в соцсети «ВКонтакте». По предварительной версии, Артык Орозалиев скончался от сердечного приступа. Как утверждают его коллеги, он отработал 10 часов без перерыва.

Ранее очевидцы запечатлели на видео курьера «Яндекс.Еды», который передвигался в Нижнем Новгороде на крыше легкового автомобиля.