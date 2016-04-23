Сова воспитывает утёнка, приняв его яйцо за своё

Необычную парочку птиц случайно заметила американская фотограф Лори Вульф (Laurie Wolf) на заднем дворе своего дома и рассказала об этой истории на своей странице в Facebook:

Несколько дней назад мы видели, как утка-мать вытащила яйцо из своего гнезда и перенесла его в другой ящик. Мы подумали, что она хотела защитить детёныша, так как прежнее гнездо было разграблено и замусорено. Однако через день в ящик с яйцом забралась сова. А месяц спустя мы увидели сову рядом с утёнком. Это была самая удивительная вещь, что я видела в своей жизни!

Судя по всему, сова высидела утиное яйцо, приняв его за своё собственное. Однако Лори забеспокоилась, что хищная сова может съесть цыплёнка утки и связалась с местными экспертами по птицам. Орнитологи подтвердили опасения женщины и согласились присмотреть за утёнком, если Лори его поймает. Но птица в руки не далась и убежала к соседнему пруду.

«Я слышала, как утёнок призывал родителей, и видела самку утки неподалеку, поэтому надеюсь, что они встретились», — рассказала американка.

«Древесные утки часто практикуют выводковый паразитизм. Это значитт, что утки-родители иногда откладывают одно или два яйца в чужое гнездо. Можно сказать, что они не держат все яйца в одной корзине. Если птица разбросает свои яйца, то её шансы на передачу своих генов немного увеличиваются, — прокомментировал эту историю Кристиан Артузо, эксперт National Geographic и директор по изучению птиц Канады в Манитобе.

Интернет-пользователей умилила и рассмешила эта история:



Сова выглядит так, как будто о чём-то догадывается)))

Представляю диалог этой хищной совы и утёнка:

— Ешь мышь, ребёнок!

— О нет, мама, я вегетарианец!»

Утка — шарлатанка.

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