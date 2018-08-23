Собака поймала свой хвост и пережила экзистенциальный кризис

Вопрос «Зачем собаки гоняются за собственным хвостом» уже много лет волнует человечество. И пока ответ на него не найден, пёсики продолжают упорствовать в достижении цели. Чёрный пёс по кличке Макс успешно справился с этой задачей, но после этого пережил мгновенный кратковременный экзистенциальный кризис, застыв на месте и глядя в одну точку, ведь когда цель достигнута, совершенно непонятно, что делать дальше и к чему стремиться. Забавное видео выложил в Твиттер хозяин собаки, и пользователи по достоинству оценили достижение пса, посмотрев ролик почти 7,5 миллионов раз и окрестив Макса — лучшим трагикомичным актёром.

Мой друг, пёс Макс, наконец поймал свой хвост, а потом не знал, что делать с самим собой дальше.

Ролик быстро стал популярным в соцсетях, а юзеры вдоволь посмеялись над растерянной мордой собаки и оставили под публикацией много радостных комментариев.

Это пёс заслуживает собачьего Оскара!

О боже, это лучший фильм, что я видел.

Так выглядит морда собаки, жизнь которой достигла своего пика.

А одна из пользовательниц опубликовала видео со своей собакой, которой также посчастливилось поймать свой хвост.



Моя девочка Аойфе сделала то же самое.

А ваши собаки гоняются за своим хвостом?