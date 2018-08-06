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18 двусмысленных теней, которые могут смутить кого угодно

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  • 19 апреля 2019, 18:15
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В мире, где любые сексуальные намёки теперь могут расценить как харассмент, а однозначная гендерная принадлежность уже считается вовсе не обязательной, над людьми порой иронизирует сама окружающая среда. Собрали для вас случайные снимки с такими двусмысленными тенями, которые могут смутить кого угодно. Хотя может это дядюшка Фрейд над нами шутит, ведь каждый мыслит в силу своей испорченности.

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Ранее «Ридус» публиковал фотографии причудливых теней, которые способны обескуражить кого угодно. И рассматривать эти изображения — весьма увлекательное занятие.

А также у нас был материал о детях, которые порой невинно шалят, но за них краснеют взрослые, потому что такие забавы иногда выглядят очень неоднозначно и даже пошло.

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