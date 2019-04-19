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В США впервые вылечили рак с помощью CRISPR-технологии

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  • 19 апреля 2019, 16:46
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Коллаж/Ridus

Специалисты из Университета Пенсильвании сообщили, что их ученые использовали технологию редактирования генома CRISPR для лечения двух больных раком.

У одного из пациентов была множественная миелома, а у другого саркома. После применения технологии CRISPR и стандартного лечения болезнь отступила. Сообщается, что перед этим пациенты проходили обычное лечение, но после него произошел рецидив и рак вернулся.

О технологии CRISPR давно известно, но лишь недавно научное сообщество стало делать первые шаги, чтобы реализовать задуманное. Связано это не только со сложностью самой технологии, но и со многими вопросами в законодательстве.

В июне 2016 года Национальные институты здравоохранения США предоставили исследовательской группе Университета Пенсильвании возможность начать испытание CRISPR-технологии на людях, но специалисты приступили к этому только недавно.

Во время последней процедуры в исследовании приняли участие два пациента с диагнозом рак, которым не помогло стандартное лечение. В ходе исследования удалили клетки иммунной системы у пациентов, использовав СRISPR для редактирования клеток, а затем вернули их в организмы пациентов.

Сообщается, что проделанная операция помогла остановить рак, и до сих пор у пациентов наблюдается ремиссия. Ученые предполагают, что их исследование может стать первой научной работой с использованием CRISPR-технологии на людях на территории США.

На последней конференции ученые также вспомнили о про недавний случай редактирования генома у эмбрионов.

Есть важное различие между проводимыми нами медицинскими исследованиями и тем, что сделал китайский ученый Хе Цзянькуи. Он использовал CRISPR для редактирования генов человеческих эмбрионов: это значит, что сделанные им изменения передадутся будущим поколениям, — пояснили ученые.

Специалисты из Пенсильвании вносили изменения только в ДНК отдельных пациентов. Таким образом, подобное редактирование генов не вызывает антиутопических опасений по поводу реорганизации человеческой расы.

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