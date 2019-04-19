СМИ: в Астраханскую колонию строгого режима ввели спецназ

Родственники заключенных астраханской колонии строгого режима № 6 выразили свою обеспокоенность в связи с вводом спецназа в это исправительное учреждение, сообщает Znak.com со ссылкой на правозащитника Алексея Кузнецова.

По его словам, утром 19 апреля родственники осужденных приехали примерно на 20 машинах к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.

Они заявили, что заключенных не пускают в санчасть для получения медицинской помощи, а также в баню и торговый ларек.

По мнению родственников, с помощью спецназа администрация собирается «ломать» осужденных.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУФСИН заявили, что речь идет о плановых мероприятиях, и ничьи права не будут нарушены, пишет издание.

Ранее сообщалось, что заключенные Ишимской колонии № 6 в Тюменской области пожаловались на то, что после прокурорской проверки возросло давление на них со стороны руководства.

«Ридус» также писал о пытках в колонии Ярославля. Прошлым летом в СМИ появилось видео, демонстрирующее недозволенные меры взыскания к одному из заключенных. На кадрах несколько работников колонии, меняясь, бьют мужчину резиновыми дубинками по ногам. Впоследствии в отношении данных сотрудников было возбуждено уголовное дело.

