США проигнорировали предложение России отказаться от ядерной войны

Власти США ответили молчанием на предложение Москвы принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Как выяснили СМИ, такое предложение было озвучено американской стороне еще в октябре 2018 года



«В нем говорилось, что в „ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана“. Подобные заявления ранее принимались во времена холодной войны при Леониде Брежневе. Ответа со стороны США на новую инициативу России нет до сих пор», — пишет газета «Коммерсант».



В проекте несостоявшегося совместного заявления президентов Владимира Путина и Дональда Трампа предлагалось зафиксировать намерение двух стран действовать так, чтобы избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.



Напомним, военная доктрина США подразумевает право Вашингтона наносить превентивные ядерные удары в ответ на неядерное нападение. Попытки некоторых конгрессменов пересмотреть это положение на фоне роста нестабильности в мире окончились неудачей.

В последние месяцы в Пентагоне ускоренно готовят к испытаниям два типа ракет с дальностью полета до тысячи и четырех тысяч километров, которые в течение более чем тридцати лет были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Россия и США приостановили соблюдение договора из-за взаимных обвинений в несоблюдении его условий.

Вашингтон неоднократно давал понять, что может заключить новое соглашение взамен ДРСМД, только если в нем примут участие новые ядерные державы, включая Китай, а Россия позволит американским экспертам беспрепятственно проводить проверки ради «безопасности США и их партнеров». Ранее «Ридус» рассказывал о том, чем может обернуться выход США из ДРСМД, который оберегает всю планету от ядерной войны.