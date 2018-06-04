найти ×
   
  • USD
    64.07
  • EUR
    72.24
СохранитьСохранено0
×

-105346

США проигнорировали предложение России отказаться от ядерной войны

Small f78f8d6c11

© wikimedia.org

Власти США ответили молчанием на предложение Москвы принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Как выяснили СМИ, такое предложение было озвучено американской стороне еще в октябре 2018 года

«В нем говорилось, что в „ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана“. Подобные заявления ранее принимались во времена холодной войны при Леониде Брежневе. Ответа со стороны США на новую инициативу России нет до сих пор», — пишет газета «Коммерсант».

В проекте несостоявшегося совместного заявления президентов Владимира Путина и Дональда Трампа предлагалось зафиксировать намерение двух стран действовать так, чтобы избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.

Напомним, военная доктрина США подразумевает право Вашингтона наносить превентивные ядерные удары в ответ на неядерное нападение. Попытки некоторых конгрессменов пересмотреть это положение на фоне роста нестабильности в мире окончились неудачей.

В последние месяцы в Пентагоне ускоренно готовят к испытаниям два типа ракет с дальностью полета до тысячи и четырех тысяч километров, которые в течение более чем тридцати лет были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее Россия и США приостановили соблюдение договора из-за взаимных обвинений в несоблюдении его условий.

Вашингтон неоднократно давал понять, что может заключить новое соглашение взамен ДРСМД, только если в нем примут участие новые ядерные державы, включая Китай, а Россия позволит американским экспертам беспрепятственно проводить проверки ради «безопасности США и их партнеров». Ранее «Ридус» рассказывал о том, чем может обернуться выход США из ДРСМД, который оберегает всю планету от ядерной войны.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
20229564читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
21092130читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

221435382читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19351370читать позжечитаю позже