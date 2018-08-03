Артемий Лебедев показал талисманы олимпийской «Команды России»

Руководитель дизайн-студии имени себя Артемий Лебедев представил в «Живом Журнале» талисманы олимпийской команды России, которые будут использоваться вплоть до Олимпийских игр 2020 года.

«Дамы и господа, встречайте новых прекраснейших талисманов „Команды России“ — медведя и кота! Медведь — не просто медведь, а к тому же матрешка и неваляшка. Он никогда не стоит на коленях, у него их просто нет. Кот напоминает всех русских котов сразу — манула, сибирскую рысь и снежного леопарда. А еще он шапка-ушанка» , — написал Лебедев.

Автором маскотов олимпийской «Команды России» стал арт-директор «Студии Артемия Лебедева» Егор Жгун. «Мы пришли к выводу, что у нашего талисмана нет целевой аудитории. Это все люди России и мира. Это и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки. Поэтому нам нужно было нарисовать талисмана, который подходит им всем. Коты давно победили в Интернете, а мы просто решили этим воспользоваться», — пояснил концепцию проекта Егор.

Руководитель управления маркетинга и партнерского сервиса Олимпийского комитета России Дмитрий Маневич сообщил, что болельщики смогут приобрести сувениры с этими талисманами уже на Европейских играх в Минске.

«В Минске на Европейских играх должны быть уже футболки и кепки с изображением талисманов для болельщиков, игрушки будут, скорее всего, чуть попозже», — цитирует Маневича РИА Новости.



Напомним, талисманами зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи были Леопард, Белый Мишка и Зайка, а талисманами зимних Паралимпийских игр 2014 года — Лучик и Снежинка, однако у них был несколько более высокий статус, поскольку тогда Россия выступала в роли страны-хозяйки соревнований. Представленные Лебедевым талисманы «Команды России» предназначены в основном для российских спортсменов и болельщиков.



Дизайнерские работы студии Лебедева далеко не всегда нравятся общественности. В прошлом году пользователи Сети раскритиковали, а затем и отфотошопили необычный логотип, который студия сделала для булочной в центре Минска. Но чаще всего Лебедева критикуют за новую навигацию в московском метрополитене, которая вызывает затруднения у многих пассажиров.