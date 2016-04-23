Греция раскритиковала антироссийские санкции

Советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис заявил, что антироссийские санкции и ответные меры нанесли экономике Греции серьезный ущерб и мешают ее развитию, сообщает РИА Новости.

Мы понимаем, какое расстройство на рынке принесло то противостояние, я лично считаю, неуместное, когда политика вмешивается в чистую экономику и мешает экономическому развитию, — отметил Веланис.

По его словам, от санкций страдают как греческие производители, так и российский рынок, «поскольку качество греческих товаров было намного лучше многих конкурирующих товаров»,

Веланис напомнил, что в прошлом году экспорт снизился с 500−700 миллионов евро до 170 миллионов.

Он подчеркнул, что Греция выступает против санкций, сообщает News.ru.

«Мы продолжаем быть против санкций. Бизнес старается прорваться, правительства стараются понять друг друга и в чем польза от этих санкций. Пока санкции действуют. Мы — и премьер-министр, и правительство — всегда заявляли, что мы против этих санкций», — приводит агентство слова советника, который добавил, что данные меры принимаются независимо от таких стран, как Греция.