В Киеве заявили об угрозе энергетического коллапса

В энергетической компании «Укртатнафта» заявили, что запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину может привести к экономическому коллапсу и несет угрозу национальной безопасности.

При этом компания собирается стабилизировать ситуацию, увеличив переработку каспийского сырья и надеется таким образом обеспечить страну в полном объеме нефтепродуктами высокого качества.

Кроме того, «Укртатнафта» призвала соответствующие органы власти немедленно устранить налоговые и другие преференции, которые распространяются на поставки нефтепродуктов из России.

Как сообщал «Ридус», глава правительства России Дмитрий Медведев в четверг, 18 апреля, запретил экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Украину, отметив, что он будет осуществляться только по отдельным разрешениям.

Премьер пояснил, что Москва вынуждена защищать свои интересы и принять ответные меры после того, как «Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров».

