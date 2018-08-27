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Чиновника Росавиации арестовали за мошенничество на 1 млрд рублей

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© pixabay.com

В Москве суд принял решение об аресте главы одного из управлений Росавиации, подозреваемого в махинациях на 1 миллиард рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елену Марковскую.

По ее словам, мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана по ходатайству следствия.

Марковская не назвала имени фигуранта дела, однако информированный источник сообщил агентству, что речь идет о начальнике одного из управлений Росавиации Владимире Мнишко.

По данным следствия, в 2008 году корпорация заключила контракт на оказание юридических услуг с одной из адвокатских коллегий, которая предоставила заключение с завышенной стоимостью юридических услуг.

Затем был заключен договор, «который впоследствии неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур».

«В результате завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 годы адвокатской коллегией необоснованно получены денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей», — приводит агентство слова Марковской.

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