13 опасных для жизни селфи, которые не стоит повторять
- 18 апреля 2019, 17:53
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Гонка за лайками в соцсетях стала настоящим бичом современного времени. Люди иногда идут на поистине безумные поступки ради увеличения количества подписчиков, а иногда и просто в погоне за адреналином. Собрали для вас 13 очень опасных селфи, авторы которых рисковали жизнью ради красивого фото, как нельзя лучше иллюстрируя фразу «слабоумие и отвага». И повторять эти безрассудные трюки не стоит ни в коем случае!
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А вы делаете безумные селфи?
Ранее «Ридус» публиковал целую подборку фотографий с неудачными, но очень забавными селфи. И там есть над чем посмеяться, не переживая за жизнь авторов.
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