Два мощных силача, еле втиснувшихся в самолёт, рассмешили соцсети

В соцсетях стала вирусной фотография двух чемпионов-силачей, вынужденных втиснуться в крошечные места самолёта в экономклассе рядом друг с другом. На соседних сиденьях оказались Эдди Холл (Eddie Hall) по прозвищу Зверь — британский стронгмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира», имеющий абсолютный мировой рекорд в становой тяге в 500 кг, и Брайан Шоу (Brian Shaw) — профессиональный американский стронгмен, победитель турнира World’s Strongest Man в 2011, 2013, 2015 и 2016 годах.

Неловкое фото из салона самолёта опубликовал на своей страничке в Instagram Эдди Холл. Мужчины, вынужденные спорить за один маленький подлокотник, имеют весьма мрачный вид.

Дамы-регистраторши усадили меня и @shawstrength рядом друг с другом в самолёте из Лондона в Шотландию, и никто в самолёте ни за что не поменялся бы с нами местами… Не поменяетесь ли вы местами с одним из нас?.. Я бы тоже не стал, — иронично написал автор-силач.

Мощные мужчины, тесно прижатые друг к другу в салоне самолёта, выглядят настолько комично, что интернет-пользователи не смогли сдержать смеха.



Интересно, как тележка с едой протиснется мимо вас 😂😍

О, вы реально очень БОЛЬШИЕ парни!

Чёрт, ребята, вам нужен персональный самолёт.

Как самолет вообще взлетел?!

Для таких мощных парней нужен „грузовой отсек“ 😂

Я согласен на любые неудобства, лишь бы посидеть рядом с одним из вас, вы легенды!

А на этом фото можно увидеть, насколько неудобно сидеть рядом с таким силачом обычному человеку.

А вам случалось оказаться рядом с тучными людьми в салоне самолёта? Расскажите нам свою историю в комментариях.