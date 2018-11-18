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Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах»

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© Ведомости/ТАСС

Государственная дума РФ приняла закон об «ипотечных каникулах», сообщается на сайте нижней палаты российского парламента в материалах системы обеспечения законодательной деятельности.

На такие «каникулы» могут рассчитывать граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

«Ипотечные каникулы» сроком до полугода, согласно закону, могут быть предоставлены заемщикам при потере кормильца, в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев, признания инвалидом I или II группы, а также при сокращении дохода семьи более чем на 30%.

Также на отсрочку платежей могут рассчитывать граждане, у которых увеличилось число детей или инвалидов I или II группы, находящихся на иждивении, в случае снижения дохода на 20% и увеличения ежемесячных выплат на 40%.

При этом сумма кредитов не должна превышать 15 млн рублей, отмечает газета «Известия».

В течение «ипотечных каникул» заемщики смогут теперь либо приостановить выплаты по ипотеке, либо уменьшить их размер без риска потерять переданное в залог единственное жилье.

Как сообщал «Ридус», в марте президент России Владимир Путин предложил дополнить инициативу об «ипотечных каникулах»: глава государства полагает, что они должны распространяться не только на новые, но и на уже действующие договоры.

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