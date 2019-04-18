«5000 за копейки»: кто предлагает россиянам закупаться фальшивыми купюрами

Новости о том, что в России существуют мошенники, «скармливающие» банкоматам фальшивые купюры крупного номинала, давно перестали удивлять россиян. Один из последних масштабных вбросов фальсификата произошел в феврале, когда сразу несколько десятков устройств, принадлежащих крупным российским банкам, временно перестали принимать пятитысячные банкноты.

Вопреки представлениям большинства обывателей, возможность «заработать» на обычной бумаге не является привилегией владельцев нелегальных печатных станков. По крайней мере, в этом пытаются убедить незадачливых россиян мошенники, предлагающие пользователям социальных сетей и мессенджеров приобрести крупные партии наличных сомнительного происхождения.

Письма счастья

Обратившийся в редакцию «Ридуса» москвич по имени Сергей рассказал, что предложение заработать на поддельных купюрах поступило ему прямо в популярном мессенджере WhatsApp. Открыв приложение, мужчина обнаружил, что его аккаунт добавлен в закрытую группу. Обсуждение в ней начиналось с записи администрации.

Не поверив своему «счастью», Сергей покинул состав участников беседы, однако в течение следующих нескольких дней ситуация неоднократно повторилась. По словам собеседника «Ридуса», за это время он успел неоднократно обратиться в полицию, однако должного эффекта ни одно из обращений не возымело.



Звоню в „112“, спрашивают: „Заявление будете писать?“ Нужно будет куда-то ехать. Я говорю, что тогда не буду. После третьего сообщения я все-таки решил написать и снова позвонил в „112“. Вчера мне перезванивает участковый и говорит, что у него есть дела поважнее и вообще, он взрослый человек, а занимается какой-то ерундой, — вспоминает Сергей.

По словам молодого человека, номер, к которому «привязан» его аккаунт, преступники могли найти в телефонной базе — он значится в качестве контакта фирмы, где трудится Сергей.

Пираты XXI века

Перейти на сайт мошенников, указанный в тексте распространяемого сообщения, можно только на свой страх и риск. Установленный на компьютере антивирус сразу распознаёт наличие потенциально опасных программ.

Кража хранящихся на вашем компьютере персональных данных — первый из возможных мотивов злоумышленников, сулящих сверхприбыли своим потенциальным «клиентам». Но могут быть и другие.

Взору тех, кто по-каким-то причинам не увидел аналогичного сообщения или же его проигнорировал, предстает обилие видеозаписей, на которых облаченные в перчатки руки демонстрируют «проходимость» «товара» сквозь детектор валют.

Отдельное (и весьма внушительное) место на сайте занимает описание. Здесь потенциальный клиент преступников может найти всю необходимую для принятия решения информацию — от способа подделки каждого из предлагаемых номиналов лжекупюр до структуры сотрудников «черной типографии». Для большей убедительности мошенники с радостью посвящают обывателя в свои мотивы и даже идеологию.

Мы позаботились о том, чтобы наши клиенты могли безопасно реализовать товар, извлечь выгоду и не получить проблем с законом. Это благородное дело: поиметь систему, которая имеет миллионы людей ежедневно, — говорится в тексте, представленном на сайте.

Завершается страница информацией по поводу оплаты покупки. Продавец заявляет, что не вступает в контакт с покупателем, общаясь исключительно через интернет и принимая оплату в биткоинах. Сам «товар» обещают передать через «закладку» (тайник, устроенный продавцом в неприметном месте) или заказным курьерским отправлением, спрятанным, например, в негабаритную бытовую технику.

Из предложенных вариантов: подделки номиналом 500 и 5000 рублей. В первом случае за партию объемом в 6000 копий (номинально 30 миллионов рублей) придется заплатить 1,5 миллиона. За 500 банкнот максимально возможного рублевого достоинства (итого 2,5 миллиона) просят 500 тысяч. Приобрести более мелки партии невозможно.

Отсутствие прямого контакта с продавцом, а соответственно, и практическое отсутствие возможности установить его личность в случае «кидка» — второй момент, который должен насторожить доверчивого покупателя. Следует также понимать, что любое обращение в правоохранительные органы поставит под сомнение чистоплотность самого потенциального заявителя.

Лучше всех это понимают преступники, продолжающие играть на бесконтрольной жажде наживы отдельных граждан.

Это мы одни на миллион, а вы одни из миллионов. Хотите — пожалуйста, идите ищите второго такого настоящего продавца, который только на ваших условиях согласится работать в Сети. Мы спокойно говорим это, потому что знаем, что, кроме нас, тут никого нет. Ну да, заявок сотни, но вы уже прекрасно знаете, как должен выглядеть видеообзор продукции, верно? — «доламывают» сомневающихся мошенники.

Деньги в банке?

Наконец, в том исключительном случае, если две предыдущие ловушки оказались не конечной целью продавцов сомнительной наличности, «счастливому» обладателю лжекупюр предстоит «скормить» их в банкомат.

Посеянные преступниками иллюзии о том, что «схема отработана» и систему все-таки удастся «поиметь», рискуют разбиться о суровую реальность, обернувшись реальным уголовным сроком за «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». К слову, это от 5 до 15 лет. Не стоит забывать, что печальная участь, вероятно, минует валютных «добродетелей», тщательно скрывающихся с помощью криптокошельков и подставных электронных ящиков.

Наши денежные знаки, как и денежные знаки любой другой страны, обладают определенными защитными механизмами. Некоторые из них являются государственной тайной. Поэтому не про все из них может даже быть известно. Их наличие и есть то свойство, которое отличает настоящую купюру от поддельной. Настоящие российские купюры имеют очень высокую степень защиты, — рассказывает «Ридусу» генеральный директор НИП «Информзащита» Сергей Шерстобитов.

Единственные надежды валютных фальсификаторов и их клиентов могут быть связаны лишь с устаревшими банкоматами, которые не распознают отсутствие некоторых защитных атрибутов, продолжает эксперт. Тем не менее, даже если кому-то все-таки удастся обмануть «немолодое» устройство, скрыться от «длинных рук» системы безопасности едва ли получится.

Надо понимать, что этот парк (банкоматов. — Прим. „Ридуса“) очень быстро обновляется, и я не верю, что сделать это можно легко и просто. Следует помнить, что в банкоматы встроены видеокамеры, идентификация сейчас позволяет путем ограниченного количества переборов с большой вероятностью определить человека, который „скормил“ в банкомат поддельные купюры, — считает собеседник издания.

Понятно, что злоумышленники ищут возможности обманным путем продать свои изделия, всячески информируя или вводя в заблуждение обывателей, говоря, что это такая вот золотая жила и эльдорадо. Мол, ты что-то там за 3 или 5 рублей купил, а потом пошел и получил сверхприбыль. Это рассчитано на не очень образованных людей, которые к тому же зачастую оказываются в непростых жизненных ситуациях. Человек здравомыслящий, мне кажется, на такие уговоры никогда не поддастся, — резюмирует эксперт.

Слабо верит в успех «бюджетной копии» билета Банка России и другой собеседник «Ридуса» — заместитель гендиректора компании «КейсИнфоСистемс» Татьяна Давидис. По ее словам, «накормить» дешевой подделкой рядовой банкомат едва ли удастся:

Сложно сказать, можно ли напечатать поддельную купюру необходимого качества за 5 рублей. Существуют электронные киоски, которые предъявляют к банкнотам самые минимальные требования. Обычный банкомат вряд ли примет такую подделку.

Так или иначе, заключает собеседница издания, поддельных купюр в России значительно меньше, чем в других странах, что в первую очередь связано с фактической дешевизной отечественной валюты. Производство действительно качественных подделок рубля представляется куда менее рентабельным предприятием в сравнении с другими валютами, говорит эксперт.