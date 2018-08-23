Почему нам снятся кошмары

Часто ли вам снятся кошмары? Если нет, то вы уравновешенный человек, которого не беспокоят серьезные проблемы, считают психологи.

Несмотря на то, что ученые до сих пор не знают, почему мы видим сны, недавно международная группа специалистов из Финляндии, Швеции и Великобритании попыталась разобраться, почему иногда нам снятся кошмары.

В ходе исследования специалисты выяснили, что практически все ночные кошмары имеют некую неврологическую основу. Ученые пригласили добровольцев, у которых во время сна изучали работу мозга. Особенно специалисты сосредоточились на области мозга, которая отвечает за гнев.



Во время эксперимента ученые будили людей во время фазы быстрого сна, которая связана со сновидениями. У тех участников, которым в этот момент снились кошмары, наблюдалась повышенная нейронная активность в правой части лобной коры мозга.

Специалисты уточнили, что эта область мозга как раз и отвечает за плохие сны. Нейронная сигнатура, известная как фронтальная альфа-асимметрия, также связана с гневом и саморегулированием во время бодрствования.

Мы выяснили, что участники, у которых во время фазы быстрого сна или поздно вечером увеличивается фронтальная альфа-асимметрия, чаще испытывали гнев и страх в своих сновидениях, — рассказали ученые.

Получается, что фронтальная альфа-асимметрия отвечает за регуляцию эмоций не только во время пробуждения, но и тогда, когда человек находится в состоянии сна.

Ученые считают, что негативные сны напрямую связаны с нашим эмоциональным состоянием. Чаще всего кошмары снятся детям, так как их эмоциональный фон нестабилен. Это нередко связано с негативными воспоминаниями, например ссоры родителей, неудачи в учебе и т. д.

Считается, что благодаря кошмарам наш мозг пытается справиться с накопившимися негативными эмоциями. Но точного ответа, почему и зачем нам нужны сны, ученые так и не нашли.