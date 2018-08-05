В правительстве придумали новый налог

В правительстве обсуждают идею о введении нового экологического налога для предприятий, которые не спешат строить очистные сооружения и загрязняют сточные воды.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для „грязных“ промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — рассказал «Российской газете» руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.



Предприятиям, которые проявляют заботу об экологии и своевременно модернизируют свои очистные системы, государство, наоборот, поможет путем субсидирования процентной ставки по кредитам, взятым на эти цели. По данным Росводресурсов, такие субсидии уже получили 40 организаций на общую сумму 5,3 миллиарда рублей.

Напомним, для физических лиц у государства тоже припасены карательные меры на случай загрязнения почвы непригодной водой, например от мытья машин. Штраф в таких случаях составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а если дачник решит построить автомойку на своем участке, то он рискует получить административный штраф с изъятием земельного участка. Мыть машины можно только там, где есть возможность очистки сточных вод до нормального состояния.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что чиновники Роспотребнадзора и СЭС РФ резко — в 60 раз по сравнению с нормами 2009 года — повысили предельно допустимые концентрации в воздухе ряда вредных веществ, включая формальдегиды, двуокись азота и метилмеркаптан. Именно они образуются при разложении бытовых отходов на свалках. Таким образом, власти одним росчерком пера «решили» проблему мусорных свалок в стране, сократив число россиян, проживающих в местностях, считающихся экологически неблагополучными, с 50 до 20 миллионов.