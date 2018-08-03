Два атомных крейсера и четыре подлодки ВМФ России пустят на лом

До конца 2021 года в России могут быть утилизированы два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан», атомная подводная лодка К-448 «Даниил Московский» (проект 671РТМК «Щука»), и еще три атомные субмарины проекта 667 БДР «Кальмар» — К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».

Как пишет газета «Известия», о решении пустить огромные ракетные крейсеры и атомные подлодки на металлолом ей сообщил источник в Главкомате ВМФ, причем утилизация обойдется в 2,7 миллиарда рублей.

Всего у России четыре «Орлана», но в строю числится только один корабль этого проекта — «Петр Великий». Остальные стоят на приколе, их собирались было переоснастить и отправить нести службу дальше, но реальные шансы вернуться в строй есть только у «Адмирала Нахимова» — этот корабль получит современные П-800 «Оникс» и «Калибр».



Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов заявил, что первые «Орланы» отслужили свой срок и даже больше, а эксплуатировать их дальше не позволяет износ корпуса и основных систем корабля.



Что касается подлодок, то «Петропавловск-Камчатский» и «Подольск» были списаны давно, а вот приговор «Даниилу Московскому» и «Святому Георгию Победоносцу» — это новость. Проект 671 «Щука» относительно свежий и удачный, благодаря безаварийности и низким показателям по шуму.

Обещают, что утилизированные субмарины вскоре заменят на атомные подводные лодки стратегического назначения проекта «Борей» и многоцелевые «Ясени». В ближайшее время на Северный и Тихоокеанский флот будет отправлено пять «Бореев».



В начале апреля «Известия» сообщали о том, что нуждающийся в ремонте единственный российский авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов» простаивает без гребных винтов у стенки 35-го судоремонтного завода в Кольском заливе и может быть списан в том случае, если промышленность и Минобороны не решат вопрос с заменой плавучего дока, необходимого для завершения ремонта корпуса корабля. Плавучий док на всем Северном флоте тоже был всего один, и он утонул в ночь на 30 октября 2018 года во время выхода из него «Адмирала Кузнецова» из-за перебоев с подачей электричества.

Проблемы на Северном флоте есть и с теми подлодками, которые сдавать на металлолом пока никто не собирается. Военных беспокоит отсутствие торпедных стрельб во время учений. Мероприятие это затратное, но необходимое, к тому же флот НАТО такие стрельбы проводит регулярно.