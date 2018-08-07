В ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра погибли около 30 человек

В результате аварии, произошедшей с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, погибли не менее 28 человек, сообщает Reuters.

По данным агентства, водитель автобуса не справился с управлением на горной дороге и врезался в здание, находящееся возле трассы.

Согласно другой версии, автобус, в котором находились около 50 туристов, съехал с дороги и упал на крышу дома. Существует предположение, что у него отказали тормоза, сообщает «Интерфакс».

Агентство уточняет, что авария произошла в 18:30 по местному времени (20:30 мск) недалеко от отеля Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden, расположенном в популярном курортном районе Канису на юго-востоке острова.

В администрации гостиницы сообщили, что постояльцы отеля не пострадали.

В настоящее время уточняется гражданство находившихся в автобусе туристов.

По информации, имеющейся у газеты Diario de Noticias, среди погибших, предположительно, 11 мужчин и 17 женщин. Все они — туристы из Германии. Травмы получили два португальца — водитель автобуса и гид.