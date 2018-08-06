Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США

Член Собрания депутатов Миасского городского округа Вячеслав Откин признался, что его родная дочь служит в Национальной гвардии Вооруженных сил США.

Кроме того, он заявил, что сам собирается переехать в Америку на постоянное место жительства.

Признания депутата прозвучали в ходе судебного заседания, на котором рассматривалось его дело.

Как сообщает U74.ru, жительница Миасса Татьяна Булатова обратилась с заявлением в городскую прокуратуру, в котором потребовала привлечь Откина к ответственности за оскорбление в соцсети.

Судья поинтересовалась у парламентария, имеются ли у него иждивенцы. Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США. «Сейчас мы собрались в Америку. Вот не знаю, забирать тещу или нет», — добавил он.

Издание напоминает, что Национальная гвардия представляет собой организованный резерв Вооруженных сил США, где добровольно проходят службу около 500 тыс. человек.