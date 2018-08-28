Зачем Homo sapiens понадобилось «человеческое» лицо

Группа ученых из Медицинской школы Халл-Йорк и кафедры археологии Нью-Йоркского университета провели крупное исследование, в ходе которого выяснили, как и зачем менялось лицо древних людей.

Специалисты проследили эволюцию лица от ранних африканских гоминин до современного человека. Оказалось, что облик человека менялся не только из-за физиологических изменений, но и из-за социальных.

Во время своей работы специалисты пришли к выводу, что социальная коммуникация ранее была недооцененным фактором, лежащим в основе строения лица современного человека. Лицо современного человека — это симбиоз биомеханических, психологических и социальных факторов, считают ученые.

Помимо того, что форма и вид нашего лица менялась из-за изменения климата и различных диет, на него также влияло и то, что человеку приходилось все больше контактировать с другими людьми. А так как коммуникация — обязательный навык для выживания, древним людям приходилось подстраиваться под «социальные нормы».

Сейчас мы можем задействовать лицо для отображения 20 разных категорий эмоций посредством сжатия или расслабления мышц. Но задумывались ли вы, что лица наших далеких предков не были такими эмоциональными, и им потребовалось время, что мышцы стали такими подвижными, — поделились авторы исследования.

Согласно исследованию останков черепов наших предков, ученые выяснили, что со временем человеческие лица утратили густые и широкие брови, как у других гомид, что сделало их более привлекательными.

Конечно, ученые не исключают тот факт, что растительность на теле менялась из-за изменений климата и питания людей, но и социальный аспект исключать не нужно, уверены специалисты.

У наших предков были крупные и грубые черты лица, что объяснялось необходимостью пережевывать жесткую пищу, поэтому мышцы лица были хорошо развиты. Со временем черты лица уменьшались, так как потребность в пережевывании жесткой пищи пропадала и у человека развивались кулинарные способности.

Особенно заметным процесс уменьшения лица стал с развитием сельского хозяйства, когда из охотников-собирателей наши предки превратились в земледельцев.

Более щадящие современные диеты и индустриализированные сообщества могут означать, что пропорции человеческого лица продолжают уменьшаться, — заключили авторы исследования.

Ученые предполагают, что эволюция человеческого лица будет продолжаться вечно, пока мы будем мигрировать, сталкиваться с экологическими и социальными проблемами, а также менять питание.