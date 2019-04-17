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Экс-президент Перу совершил попытку самоубийства при задержании

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© Zuma\TASS

Бывший президент Перу Алан Гарсия попытался покончить с собой, когда к нему домой пришли полицейские, чтобы задержать его по обвинению в коррупции.

Политик был экстренно госпитализирован и в настоящее время находится в коме, сообщает El Comercio.

Как передает Reuters, министр здравоохранения Перу Зулема Томас назвала его состояние крайне тяжелым.

Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании Гарсии на 10 дней в связи с расследованием дела о коррупции и подкупе со стороны бразильской строительной компании Odebrecht.

Экс-президента заподозрили в участии в преступном сговоре и отмывании денег, однако свою вину он не признает.

Гарсия занимал президентский пост дважды: в 1985—1990 и 2006−2011 годах, пишет «Интерфакс».

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