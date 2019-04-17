ХАМАС опубликовало видео с угрозой разбомбить «Евровидение»

В соцсетях опубликовано видео с угрозой сорвать конкурс «Евровидение», который должен пройти в Израиле.

Его разместило палестинское движение ХАМАС.

«Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать», — говорится в ролике.

В числе выдвинутых условий — снятие блокады с палестинских территорий и соблюдение соглашений. По всей видимости, имеется в виду договоренность о прекращении огня с Израилем.

ХАМАС угрожает выпустить ракеты по Тель-Авиву во время проведения музыкального конкурса в том случае, если Израиль не согласится выполнить эти требования.

Как мишень для ракетного удара обозначен выставочный комплекс «Ганей Тааруха» в Тель-Авиве, где с 14 по 18 мая будет проходить «Евровидение-2019».

Примечательно, что 15 мая палестинцы отмечают день Накба, который связан с изгнанием и бегством около 700 000 арабских беженцев с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

В ноябре 2018 года министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку из-за несогласия с решением правительства пойти на перемирие с ХАМАС в секторе Газа.