Экс-нападающий «Ак Барса» избил на улице девушку

Экс-нападающего хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрия Обухова обвинили в избиении девушки на улице, сообщает портал «БИЗНЕС Online».

Как рассказала изданию потерпевшая, инцидент произошел 12 апреля на улице Дзержинского в Казани.

По ее словам, она на своей машине перегородила проезд «Мерседесу» Обухова. При этом автомобиль хоккеиста был без номерных знаков.

Взбешенный спортсмен несколько раз подходил к машине девушки и резко открывал ее дверь, что было снято на камеру видеонаблюдения.

После девушка написала заявление в полицию, предварительно обратившись в травмпункт, где у нее зафиксировали ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы. Кроме того, медики предположили, что у пострадавшей сотрясение мозга.



Позже Обухов позвонил девушке и заявил, что она сама виновата в произошедшем, а он лишь отреагировал на ее грубость, сообщает портал.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента.

Как сообщал «Ридус», в октябре 2011 года пьяный Дмитрий Обухов на своем автомобиле Mercedes ML 63 устроил гонки с полицией и был задержан.

В сентябре того же года в отношении Обухова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование».