Тест: Почему у котов шершавый язык, или Что вы знаете о кошках?

Удивительные и загадочные кошки продолжают будоражить умы и сердца миллионов людей по всему миру. Знаете ли, что у всех новорождённых котят голубые глаза, а шершавый язык дан котикам для качественного ухода за телом? А зачем коты трутся обо всё мордочкой и действительно ли могут видеть в темноте? И почему, в конце концов, эти пушистые хитрецы собирают больше всего лайков в соцсетях?! Попробуйте ответить на эти и другие вопросы с помощью нашего теста.

Ну что, хорошо вы знаете кошек? Сколько баллов получили?