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Тест: Почему у котов шершавый язык, или Что вы знаете о кошках?

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  • 17 апреля 2019, 13:45
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Удивительные и загадочные кошки продолжают будоражить умы и сердца миллионов людей по всему миру. Знаете ли, что у всех новорождённых котят голубые глаза, а шершавый язык дан котикам для качественного ухода за телом? А зачем коты трутся обо всё мордочкой и действительно ли могут видеть в темноте? И почему, в конце концов, эти пушистые хитрецы собирают больше всего лайков в соцсетях?! Попробуйте ответить на эти и другие вопросы с помощью нашего теста.

Ну что, хорошо вы знаете кошек? Сколько баллов получили?

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