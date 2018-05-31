В Англии нашли могилу с людьми, принесенными в жертву 2000 лет назад

Во время строительных работ в графстве Оксфордшир рабочие обнаружили старинное погребение, в котором были не только человеческие кости, но и предметы быта.

По предварительным данным, захоронение сделали более 2000 лет назад. Строители сразу сообщили о находке археологам, которые определили, что графство Оксфордшир было основано в Х веке.

Дальнейшие раскопки показали, что в погребении находится 26 скелетов, часть из которых была принесена в жертву. Помимо человеческих и животных останков ученые обнаружили много бытовых предметов: глиняную посуду, инструменты, оружие, украшения.

Данная находка дарит нам представление о верованиях людей, живших на территории Оксфордшира еще до римского завоевания, — уточнили руководители раскопок.

Раскопки местности и предыдущие исследования показали, что погребения людей в ямах могут быть жертвоприношениями. Это открытие бросает вызов восприятию современного человека и позволяет лучше понять убеждения людей, живших на этих землях более 2000 лет назад, считают ученые.

К сожалению, о древних британцах известно не так много. Считается, что коренные обитатели этого региона высоко ценили природный мел и создали артефакт, известный как Уффингтонская белая лошадь — стилизованная меловая фигура длиной 110 метров.

Но кроме этого и нескольких сохранившихся бытовых вещей, у ученых больше не было информации о людях, живших в этой местности.

Найденные кости людей и животных во многом помогут в изучении древних британцев, живущих на территории Оксфордшира.