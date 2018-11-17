Роботы Boston Dynamics смогли протащить грузовик за собой

Boston Dynamics снова удивила любителей роботехники своими уникальными машинами и их возможностями. На этот раз компания опубликовала видео, в котором четвероногие роботы тянут грузовик.

«Это похоже на упряжку Санта Клауса», «А что, если на месте водителя тоже робот?», «На грузовике нужно было написать power bank», — отреагировали в Сети.

На кадрах видно, что десять роботов Boston Dynamics тянут за собой грузовик. Это уже известные всем модели SpotMini, презентованные в 2017 году.

Напомним, что они были созданы на базе старых SpotMini, которых разработчики представили в июне 2016 года. Тогда роботов прозвали «жирафами» из-за длинной шеи-манипулятора, с помощью которой они могли выполнять разные действия, например приносить хозяину вещи.

Сейчас большинство роботов Boston Dynamics выпускаются без шеи. Движения SpotMini на видео такие же плавные, но динамичные.

За рулем голубого грузовика сидит водитель, который корректирует движение машины. Роботы, как собаки в упряжке, синхронно бегут вперед, волоча за собой тяжелый грузовик.

В Сети даже сравнили роботов с северными собаками, которые таким способом перемещаются в упряжке. Ранее роботов SpotMini сравнили с собакой из мультиков Pixar.