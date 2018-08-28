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В США задержали педофила, подозреваемого в 100 случаях изнасилования детей

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© Rapides Parish sreriff's office

В американском штате Луизиана полиция задержала мужчину по подозрению в 100 случаях сексуального насилия над детьми, сообщает телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Рапидс Пэриш.

71-летний житель города Пайнвилл Харви Джозеф Фаунтин был задержан полицией на прошлой неделе.

По данным следствия, в 1970—1980-х годах он совершил около 100 сексуальных преступлений в отношении детей младше 13 лет.

В настоящее время Фаунтин помещен под стражу. За его освобождение установили залог в размере 1 миллиона долларов.

Телеканал отмечает, что за подобные преступления в штате Луизиана может грозить наказание в виде пожизненного тюремного заключения или смертной казни.

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