Опубликовано видео ДТП в Петербурге, устроенного женщиной с ребенком

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее массовую аварию в Петербурге.

На кадрах видно, как красный Hyundai Solaris на полной скорости врезается в стоящие на светофоре автомобили.

В итоге серьезные повреждения получили сразу три машины.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает РЕН ТВ.

Как утверждают очевидцы, виновником аварии стала 48-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris. При этом телеканал отмечает, что в салоне ее машины на переднем сидении находился маленький ребенок.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства массового ДТП, которое произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга.