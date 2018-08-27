Опубликовано видео ДТП в Петербурге, устроенного женщиной с ребенком
- 16 апреля 2019, 22:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети опубликовано видео, запечатлевшее массовую аварию в Петербурге.
На кадрах видно, как красный Hyundai Solaris на полной скорости врезается в стоящие на светофоре автомобили.
В итоге серьезные повреждения получили сразу три машины.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает РЕН ТВ.
Как утверждают очевидцы, виновником аварии стала 48-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris. При этом телеканал отмечает, что в салоне ее машины на переднем сидении находился маленький ребенок.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства массового ДТП, которое произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга.
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