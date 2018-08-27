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Опубликовано видео ДТП в Петербурге, устроенного женщиной с ребенком

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скриншот

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее массовую аварию в Петербурге.

На кадрах видно, как красный Hyundai Solaris на полной скорости врезается в стоящие на светофоре автомобили.

В итоге серьезные повреждения получили сразу три машины.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает РЕН ТВ.

Как утверждают очевидцы, виновником аварии стала 48-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris. При этом телеканал отмечает, что в салоне ее машины на переднем сидении находился маленький ребенок.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства массового ДТП, которое произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга.

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